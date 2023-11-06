Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 2’nci Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali’nde üç gün boyunca kültür şöleni yaşandı. Türk dünyasını buluşturan festivalde Antalyalılar Yörük kültürünü tanıma fırsatı buldu.

Yörük kültürünün yoğun yaşandığı Antalya’da Yörüklerin güz göçüne denk gelen 3-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 2’nci Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, büyük coşkuya sahne oldu. Türk dünyasını buluşturan festivale, 25 bağımsız Türk Cumhuriyeti, 81 Yörük Türkmen Derneği, il ve ilçe düzeyinde 25 belediye, vakıf ve kooperatifler ile 36’sı Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, 8’i kadın kooperatifinden gelen 44 sanatçı katıldı.

Yörük kültürünün en iyi şekilde tanıtıldığı 2. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, dolu dolu etkinliklere ev sahipliği yaptı. Aksu İlçesi Solaklı Mahallesi At Çayırı Mevkii’nde yaklaşık 400 dönüm alan üzerine kurulan festival alanında kültür şöleni yaşandı. Haluk Levent, Elif Buse Doğan gibi ünlü sanatçılarla konserleriyle festivale renk kattı.

"Geşleneksel, kıyafetler yemekler ve müzikler"

Türk dünyası halk oyunları ve müzik gösterilerinin gerçekleştiği festival alanında üç gün boyunca çadır kuran Yörükler, gelenek ve göreneklerini tanıttı. Yörükler, birbirinden renkli geleneksel kıyafetleri, kendilerine has müzikleri ve yemekleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Festivali ziyaret edenler yöresel lezzetlerin tatma fırsatı buldu. Çadırların önlerinde Yörük kültürünü anlatan hediyelik eşyalar sergilendi. İsteyen davetliler deve ve midilli atlara binerek alanı gezdi. Atlı okçuluk gösterileri ise izleyenlerin nefesini kesti. Bilim çadırında gerçekleşen söyleşilerde Yörük kültürü tanıtıldı.

"Etkinlikler"

Yörük Türkmen Festivalinin son gününde de Oğuz Kaan sahnesinde gün boyu birbirinden farklı etkinlikler vatandaşlarla buluştu. Lider Kadınlar Platformu Dostluk Korosu Konseri - Kırım Ailesi Dans Grubu Gösterisi, Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Oyunları Ekibi Gösterisi, Tabriz Dance Group - Navai Sahra Gonbad Art Institute Halk Oyunları Gösterisi (İran), izleyenlere keyifli saatler yaşattı. Festivalin son gününde Uygur Türkleri ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan arasında karşılıklı hediyeleşmeler oldu. Uygur Türkleri temsilcileri Başkan Muhittin Böcek’e Türk dünyasını Antalya’da bir araya getirdiği için teşekkürlerini iletti.

"Yörük kültür tarih buluşmasıan tanıklık"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı Durmuşali Arslan da üç gün boyunca festivale akın eden Antalyalılara, Yörük Türkmen Dernekleri ve Türk dünyasından katılımcılara teşekkür ederek, “2023 yılında, Yörüklerimizin yaz göçü dönemi olan Hıdırellez’de planlanan 2. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivalimizi, 11 ilimizi etkileyen elim deprem felaketi nedeni ile ertelemiştik. Türk Dünyası’nın katılımı ile Yörüklerimizin güz göçünde 3-5 Kasım tarihleri arasında festivalimizi gerçekleştirdik. Üç gün boyunca güzel etkinliklerle tam bir Yörük kültür ve tarih buluşmasına tanıklık ettik” dedi.