Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen 2’nci Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi başladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen 2’nci Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi başladı.

4 Eylül Kültür Merkezinde düzenlenen Kongrenin açılışına SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Vali Yardımcısı Selim Eser, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Rektör Danışmanları Doç Dr. Enis Baha Biçer ve Doç Dr. Yüksel Aydın, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Derviş Yılmaz ve akademisyenler katıldı. Diş Hekimliği Fakültesi ve SCÜ tanıtım filmlerinin izlenmesinden sonra açılış konuşmalarına geçildi.

Açılış konuşmasını yapan SCÜ Rektörü Prof. Dr. Yıldız, “Salgın döneminde yapmış olduğumuz Diş Hekimliği Kongresinin 2’ncisini yüz yüze yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Diş Hekimliği Fakültemiz 1995 yılında kurulan ve şu anda güzel işler çıkaran fakültelerimizden birisidir. Salgın dönemin de örnek çalışmalar yaptı. Bunun yanında fakültemizin çıkarmış olduğu dergi iyi bir yere geldi ve ilerleyen dönemlerde daha güzel aşamalar kat edecek. Kongre için bir fuar alanı oluşturduk. Kongre süresince düzenlenecek kurslar var ve bu kursların Diş Hekimliği camiasına katkı vermesini temenni ediyorum” dedi.

"Ülkemiz için son derece yararlar taşıdığını belirtmek istiyorum"

Vali Yardımcısı Eser ise konuşmasında “Bugün ilimizde Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel kuruluşlar olmak üzere, 3007 yatak kapasiteli 20 tane sağlık kuruluşumuz bulunmaktadır. 5 yataklı 69 üniteli Ağız ve Diş Hastanesi ile Diş Hekimliği Fakültemiz, bu sektörde hizmet veren kuruluşlarımızdandır. 300’e yakın Diş Hekimimiz, sağlık kuruluşlarında görevlerini ifa etmektedir. İlimizde gerçekleşen bu kongre, ülkemiz için son derece yararlar taşıdığını belirtmek istiyorum. Kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Hubbezoğlu ise, “Pandemi nedeniyle geçen yıl çevrimiçi gerçekleştirdiğimiz kongremizi bu yıl yüz yüze gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Kongremiz, diş hekimliğinin tüm uzmanlık alanlarında deneyimli, dünya çapında birbirinden değerli akademisyen ve konuşmacılar tarafından, güncel ve yenilikçi yaklaşımlarla ele alınacak” ifadelerini kaydetti.

Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Yılmaz ise “1995 yılında o zaman Üniversitemizin Rektörü olan Prof. Dr. Asım Gültekin olmak üzere Sivas’a ve Sivaslılara ağız ve diş sağlığı alanında hizmet sunmak için Diş Hekimliği Fakültesinin kurulmasına karar vermişler ve Dekanlık görevini de bana teklif ettiler. Her ne kadar ilk başta korksam da amacımızın hep insan odaklı olup, insanlığa ve yaşadığımız topluma hizmet etmek olduğunu düşününce korkuları bir tarafa bırakıp, Fakültemizi sahiplenerek o günlerden bu günlere getirdik” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, oturum başkanlığını Prof. Dr. Vildan Bostancı’nın yaptığı Kongrenin ilk oturumunu İsveç’te bulunan Karolinska Institutet’ten Prof. Dr. Nagihan Bostancı uzaktan bağlantı yoluyla gerçekleştirdi. Kongre, 24 Eylül tarihine kadar devam edecek.