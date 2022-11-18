T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkısıyla düzenlenecek olan 2’nci Ulusal Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları Sempozyumu için geri sayım başladı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkısıyla düzenlenecek olan 2’nci Ulusal Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları Sempozyumu için geri sayım başladı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkısıyla Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Telif Hakları Derneği işbirliği ile düzenlenecek olan 2’nci Ulusal Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları Sempozyumu başlıyor. 25-26 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek sempozyumun teması ise "Uygulamada Telif Hakları" olarak belirlendi.

Sempozyumda ele alınacak konular ise şöyle:

“Kültür Endüstrisi, Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları, Kültür Endüstrisi Bağlamında Bilgisayar Programları ve Yazılımlar, Kültür Endüstrinin Sosyolojik Boyutları, İlim ve Edebiyat Eserleri, Sinema ve TV Eserleri, Güzel Sanat Eserleri ve Moda Tasarımları”

Sempozyum Doğuş Üniversitesi’nin Çengelköy Yerleşkesi’nde düzenlenecek.