Koru Sağlık ve Turizm Grubu organizatörlüğünde 2’nci Sağlık Sigorta Acenteleri Çalıştayı düzenlendi.

Bolu Koru Hotels Spa&Convention’da düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını Koru Sağlık ve Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri yaptı. Yüzün üzerinde acentenin katıldığı çalıştayda sigortacılık sektöründeki gelişmeler ele alındı.

Prof. Dr. Biri, Koru’da Sürdürülebilirlik Farkındalığı kapsamında “Gezegenin kırmızı çizgisi bizde hangi renk" konusunu ele aldı. Çalıştayda ayrıca ROTA Yayınları YK Başkanı ve Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, Paramedya Bankacılık ve Finans Portalından Remzi Özdemir, ekonomi yazarı ve akademisyen Prof. Dr. Soner Gökten sunum gerçekleştirdi.

Koru Hastanesi hekimleri de son dönem teknolojik gelişmeler ışığında multidisipliner güncel tedavi yöntemleri hakkında interaktif sunum gerçekleştirdi.