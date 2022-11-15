Türk Japon Vakfı ve Uluslararası Japon Ajansı iş birliği ile ikincisi gerçekleştirilen “Afet Eğitimi Materyal Geliştirme Yarışması” Ödül Töreni’nde ödüller sahiplerini buldu.

Türk Japon Vakfı ve Uluslararası Japon Ajansı iş birliği ile ikincisi gerçekleştirilen “Afet Eğitimi Materyal Geliştirme Yarışması” Ödül Töreni’nde ödüller sahiplerini buldu.

Türk Japon Vakfı ve Uluslararası Japon Ajansı iş birliği ile ikincisi gerçekleştirilen “Afet Eğitimi Materyal Geliştirme Yarışması” çerçevesinde, Türk Japon Vakfı Kültür Merkezinde ödül töreni düzenlendi. Törende, farklı eğitim düzeylerinde tasarlanan materyaller arasında dereceye giren materyal sahibi öğretmenlere ödülleri takdim edildi. Törene; Uluslararası Japon Ajansı Türkiye Ofisi Başkanı Yuko Tanaka, Türk Japon Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan ve Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro’nun yanı sıra pek çok öğretmen katıldı.

Burada Konuşan TJV Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan, yarışmalara katılımın oldukça yoğun olduğunu belirterek, “Bu tip yarışmalarla amacımız geçlerimizin, çocuklarımızın afet karşısında nasıl bir davranış sergileyeceklerini onlara öğretebilmek. Başka bir deyimle onlara balık tutmayı öğretiyoruz karınlarını doğurmalarından ziyade. Böylelikle yetişen çocuklarımız aile içerisinde, toplumda ve kendi okullarında afet ile ilgili davranış biçimlerinde önderlik yapıyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor ve olumlu yollar aldığımızı görüyoruz” dedi.

“AFAD ekipleri Japon halkının kalbinde iz bıraktı”

Sıklıkla çeşitli afetleri yaşayan iki ülke Japonya ve Türkiye’nin, afet risk alanında da birbirinin yanında yer alarak güzel bir iş birliği sergilediğini ifade eden Uluslararası Japon Ajansı Türkiye Ofisi Başkanı Yuko Tanaka, “1999 Marmara Depremi’nin hemen sonrasında JICA önderliğinde Japon arama kurtarma ve tıbbi yardım ekipleri, Türkiye’nin yanında yer aldı. Ayrıca, 2011 Van Depremi sonrasında ise JICA aracılığıyla Japon hükümetinin yaptığı yardımlar bölgeye ulaştırıldı. Türkiye tarafından ise 11 Mart 2011 tarihinde gerçekleşen Japonya Depremi’nde ve tsunami afeti sonrasında Türk hükümeti, AFAD arama kurtarma ekiplerini bölgeye gönderdi ve bu ekipler Japonya’da en uzun süre yardım faaliyetlerinde bulunarak Japon halkının kalbinde iz bıraktı” şeklinde konuştu.

Törenin ardından katılımcılar, yarışmacıların yapmış oldukları materyallerin sergilediği stantları gezerek, yapılan materyaller üzerinde incelemelerde bulundu.