Organizasyonunu Mersin Büyükşehir Belediyesinin üstlendiği ve bu yıl 2.’si gerçekleştirilen Kleopatra Bisiklet Festivali başladı. Tarsus’un en önemli simgelerinden biri olan Kleopatra Kapısı’nda açılışı gerçekleştirilen festival bünyesinde 25 ilden toplam 500 bisikletli, 3 gün boyunca Tarsus’un tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinde pedal çevirecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen festivale, Türkiye’nin farklı illerinin yanı sıra, Mersin’de yaşayan Rus vatandaşları ve Almanya’nın Köln kentinden gelen bisikletçiler de katıldı. Bisiklet tutkunları, festival süresi boyunca Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesine bağlı Tarsus Gençlik Kampı'nda ağırlanacak.

“Amacımız; Tarsus'u doğasıyla tarihiyle, lezzetleriyle katılımcılara yaşatmak”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın festivalin gayet güzel geçtiğinden söz ederek, “Kleopatra Bisiklet Festivali’nin bu yıl 2.’sini yapıyoruz. Yüksek bir katılım var. Hava çok güzel. Amacımız, il dışından gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak, Tarsus'u doğasıyla, tarihiyle, lezzetleriyle onlara yaşatmak. Daha sonra da güzel bir şekilde uğurlamak. Bütün katılımcılara başarılar diliyorum. Festival 3 gün sürüyor. Değişik etaplardan oluşuyor. Misafirlerimizi gençlik kampımızda konaklatıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hepimizin gönlünde bir amaç yatıyor, işimize, okulumuza bisikletle gidebilmek istiyoruz”

Önceki dönem Tarsus Kent Konseyi Başkanı Ali Cerrahoğlu ise “Bu festivali Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğu olarak, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapıyoruz. Bu festivalde gezeceğiz, Tarsus'un kent dokusunu, 10 bin yıllık tarihini, ovalarını ve göllerini hep beraber göreceğiz. Hoşça vakit geçireceğiz, dostluklarımızı pekiştireceğiz ama hepimizin gönlünde, kalbinde bir de amaç yatıyor. Bizler işimize, okulumuza, alışverişimize bisikletle gidebilmek istiyoruz. Bunun için hep beraber mücadele ediyoruz” dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteklerinden de söz eden Cerrahoğlu, “Bütün kurumlarımız bizi çok destekliyor. Yavaş yavaş olacak ama biz sokaklarda ne kadar çok görünürsek, ne kadar kalabalık olursak, ne kadar çok talep edersek onların da elini güçlendireceğiz ve başarılı olacağımıza inanıyoruz. Sonuçta bisikletin sağlıklı bir ulaşım şekli ve temiz olduğunu biliyoruz. Sizler de buna çok katkı veriyorsunuz” diye konuştu.

Bisiklet tutkunları festivalde buluştu

Festivale Mersin’den katılan bisikletlilerden Saliha Demiröz, “Festivale geçtiğimiz yıllarda da katıldım. Çok güzel ve keyifli geçiyor. Çok memnunum. 2019’dan bu yana bisiklet sürüyorum. Büyükşehir belediyesinin bisikletliler için yaptıkları çalışmaları çok güzel buluyorum. Çok güzel bir farkındalık kazandırılıyor, güzel yatırımlar yapılıyor. Memnunum” dedi.

Bisikletlilerden Nurten Aslan Oktan da Mersin’den katıldığını belirterek, “Böyle bir etkinlik düzenlendiği için çok mutluyuz. Çocukluğumdan bu yana bisiklet kullanıyorum” ifadelerini kullandı.