Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının destekleri ile 2’ncisi düzenlenecek olan ‘’CAMPEX Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı’’ 01-05 Kasım 2023 tarihleri arasında OFM Ortadoğu Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Gaziantepli firmaların yanı sıra Afyonkarahisar, Bursa, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Muğla, Sakarya ve Tekirdağ illerinden 30 firma ve 70 markanın temsil edildiği fuarda yeni sezon ürünler görücüye çıkacak.

Çekme karavan, motokaravan, kamp malzemeleri, çadır, tiny house, bungalov, bisiklet, konteyner, outdoor tekstil, offroad araç, ATV, UTV, STK gibi ürünlerin sergileneceği fuarı, son dönemde doğa ile iç içe olmayı tercih eden binlerce doğaseverin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuar birçok markanın gelecek yılki yeni sezon ürünlerinin görücüye çıkaracağı, gerek yeni bir karavan sahibi olmak isteyen, gerekse var olan karavanını veya kamp ekipmanını yeni modeliyle değiştirmek, yeni dekorasyon ve aksesuarları denemek isteyen alıcılara, hayallerindeki kamp ortamına kavuşma imkanı sağlamayı da hedefliyor.

Ayrıca temel kampçılık eğitimi ve oyunların gerçekleştirileceği fuar, 5 gün süresince doğaseverlere açık olacak.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ülke ekonomisinin lokomotif kentlerinden olan Gaziantep’in birçok alanda olduğu gibi doğa sporları sevenlerin de ilgisini çeken ve günümüz şartlarına uygun her türlü güncel ekipmanın bulunduğu böyle bir fuarın 2’ncisini düzenliyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

CAMPEX Fuarı’nın şehrimizin tanıtılması adına büyük öneme sahip olduğunu belirten Ünverdi, fuarın bölgemizin ilk ve tek doğal yaşam konseptli fuarı olma özelliği taşıdığını, ekonomik, ticari ve sosyal anlamda önemli kazanımlar sağlayacağına güvenlerinin tam olduğunu ifade ederek, “Depremin olumsuz etkilerine rağmen fuarlarımızı düzenlemeye hız kesmeden devam ediyoruz. Ülkemizin her köşesinden doğa severleri bu fuarımıza katılmaya davet ediyorum’’ dedi.