Yaklaşık 8 yıl aradan sonra yeniden 'yola devam' diyen Asena ile partneri Aslızen, önceki gün Etiler'de görkemli bir şova imza attı.

İSTANBUL (İGFA) - Aslızen ve Asena'nın '2 AS' adıyla bir araya geldikleri projenin ilk konseri Nuit Blanche'da gerçekleşti. Üç ay süren hazırlık aşamasının ardından sahne alan ikili, şarkıları ve danslarıyla mekanı dolduran konuklara eğlenceli bir akşam yaşattı.

Asena, yeni yaşının ilk pastasını da sahnede üfledi. Partnerinin doğum gününü kutlayan Aslızen ise "Bu gece gördük ki, meğer Asena mezosoprano bir şarkıcıymış. Kendisini yeni yaşında da bol bol sahnelerde görelim inşallah" dedi.