Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından organize edilen ve bu yıl 29’uncusu düzenlenen Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı, Türkiye’nin değişik illerinden katılan dağcı ve doğa tutkunu sporcular ile 2700 metre rakımlı Sütdonduran Yaylası’nda yapıldı. Etkinlikte dağcılara hitap eden Hacılar Belediye Başkanı ve HADAK Başkanı Bilal Özdoğan, kampın Erciyes’in ve Hacılar’ın tanıtımında büyük etken olduğunu belirterek şöyle konuştu;

“Tabii ki dağcılık ayrı bir spor. Hem bu işe gönül vermek gerekiyor, hem de bu işin uzmanlarıyla çalışmak gerekiyor. Sütdonduran Kampı ve Zirve Tırmanışı’nın bu sene 29’uncusunu düzenliyoruz. Zirve tabii ki hayatın her anlamında önemli ama dağcılıkla çok çok daha önemli. Eğer zirve, sizin zirveye ulaşmanızı istemiyorsa izin vermez. Hayırla çıkıp gelmek sizlere nasip olsun. Kazasız, belasız tırmanışlar diliyorum. Biz belediye olarak sporun her türlüsünün yanındayız. Onun da altını çizelim. Bugün bölgesel amatör ligde oynayan bir futbol takımımız var. İlçede birçok yerde olmayan çim stada sahibiz, o da bizim dönemimizde nasip oldu. 500 kişilik tribünümüz var, ilçeden ilden Türkiye’nin değişik yerlerinden de sponsorluklar alabilen bir ilçeyiz. Bir kulübümüz var, yine aynı şekilde ilçemizdeki diğer spor kulüplerine de özellikle dağcılık ve kayak alanında da biz elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Dağcılık bambaşka bir şeydir. Zirvedeki dostluk bambaşka bir şeydir. Onun da bilincindeyiz. Bu atmosferi yaşamak için gelen Kayseri’den de Türkiye’mizin şehir içinden ve şehir dışından ülkemizin güzel illerinden gelen arkadaşlarımız var. Ben onlara da tekrardan teşekkür ediyorum. Biz yerel yönetimler olarak diğer alanlarda olduğu gibi sportif alanda da her zaman sporcumuzun yanında olmak istiyoruz.”

Erciyes Dağı’nın zirvesine çıkmak için Sütdonduran Yaylası’nda buluşan sporcular, 23 Temmuz sabahı saat 04.00’da başlayan tırmanışı saat 10.00’da zirve ile sonlandırdı. Her yıl olduğu gibi bu yılda zirvede şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunarak dua edildi.