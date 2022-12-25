Aksaray’da 29 yıldır işlettiği çay ocağında günde 2 bin 500 çay satarak 3 çocuğunu okutan Mevlüt Kılıç, şimdi de torunlarını okutmak için var gücüyle çalışmaya devam ediyor.

Aksaray’da 29 yıldır işlettiği çay ocağında günde 2 bin 500 çay satarak 3 çocuğunu okutan Mevlüt Kılıç, şimdi de torunlarını okutmak için var gücüyle çalışmaya devam ediyor.

Aksaray’da 29 yıldır işlettiği çay ocağında parası olana da olmayana da çay vererek günde yaklaşık 2 bin 500 çay satan Mevlüt Kılıç (51), müşterileri tarafından “Gariban babası Mevlüt” diye anılıyor. Önceden berberlik yaparak geçimini sağlayan Kılıç, 29 yıl önce açtığı çay ocağıyla kısa sürede esnaflar tarafından tanındı. 3 çocuğunu kazandığı çay parasıyla okutan Kılıç, oğlunun yurt dışına gitme isteğinin ardından mevcuttaki berber dükkanını kapatarak 86 esnafın dükkanına çay hizmeti sunmaya devam etti. Bulunduğu iş hanı ve çevresindeki esnafların yanı sıra cami çıkışlarında davet ettiği müşterilerine hizmet veren Mevlüt Kılıç, müşterileri ile kurduğu bağı da sevecen yapısıyla korumaya devam ediyor. Çocuklarını okutup meslek sahibi yapan Kılıç’ın şimdiki hedefi ise torunlarının eğitimine destek vermek.

Çocuklarını okuttuğunu ve şimdi torunları için çalıştığını belirten Mevlüt Kılıç, “29 yıldır bu çay ocağını işletmekteyim. Önce berberim de vardı. Oğlum yurt dışına gittiği için berberimi kapattım. Şu anda çay ocağındayım, 29 yıldır işletiyorum. Yani Allah’a şükürler olsun işlerimiz iyi, sabah namazımızdan sonra cami cemaatimizle işletmemizi açıyoruz. Çay satışlarımız devam ediyor. 86 tane esnafım var sabit. Allah onlardan da razı olsun. Sürekli belirli bir satışım var. Günde 2 bin 500 civarında çay satıyorum. O işimle de Allah’a şükürler olsun ki çocuklarımı okuttum. Şimdi de hedefimde torunlarım var. Nasip olursa torunlarımı da okuttuktan sonra babalık görevimizi de tamamlayacağız. Nasip kısmettir, bu çay işine başladığımızda bir zevki vardı. Gönül işi var, içerideki müşterilerimiz de bundan kaynaklanıyor. Sevecen bir yapım olduğu için içeride sabit 300-400 müşterim var. Bu işte 50 küsuru devirdik. Bundan sonra da Cenab-ı Hakk sağlık sıhhat verdikçe, ömrümüz uzun olursa işlerimize devam edeceğiz” dedi.

Garibanların harçlığını dahi Mevlüt Kılıç’ın verdiğini belirten Hamit Aktaş (56), “Mevlüt Bey’i 10 senedir tanırım. Sabahtan akşama kadar buranın müşterisiyiz. Geliyoruz, sıcak çayımızı içiyoruz. Güler yüzle karşılaşıyoruz. Hizmetinden memnunuz. O tüm garibanların babası. Ben burada şahit oluyorum. Garibanları idare ediyor. Çayına, kahvesine, harçlığına kadar veriyor. 10 senedir sabah namazına gelmeden önce buraya uğruyoruz. Burada sıcak çayımızı içiyoruz, ondan sonra camimize gidiyoruz” diye konuştu.

20 yıldır Mevlüt Kılıç’ın müşterisi olan Rüstem Akkuş (48), “Sabah erkenden Mevlüt ağabeyin buraya geliriz. Sabah geldiğimizde çayımızı sohbetimizi yaparız. Tüm arkadaşlarımızla gelir sohbetimizi yaparız. O gariban babası, çaylar şirketten. Parası olan da içiyor, olmayan da içiyor. Hiç eyvallah demiyor, herkesin içmesi serbest diyor. Allah razı olsun. 20 senedir tanırım. Her sabah bazen camiye, bazen buraya gelirim. Eş dost geliriz. Sabah geliriz, gideriz. Akşam yine bir araya geliriz” dedi.