29 yıl önce PKK’lı teröristlerin 33 insanı öldürerek katliam yaptığı Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla asfalt yola kavuştu.

29 yıl önce PKK’lı teröristlerin 33 insanı öldürerek katliam yaptığı Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla asfalt yola kavuştu.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen ve geçtiğimiz yıl yapımına başlanılan Kemaliye Başbağlar köyü grup yolu tamamlandı.

Tamamlanan yolda Erzincan Valisi Mehmet Makas beraberindeki heyetle incelemelerde bulunarak köy sakinleri ile görüştü.

Başbağlar köyü sakinleri ile köy konağında bir araya gelen Vali Makas, Barasor Vadisi’ndeki birçok köyün yer aldığı 20 kilometrelik grup köy yolunun bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vatandaşlar asfalt yola kavuşmanın mutluluğunu ifade ederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve emeği geçen diğer yetkili mercilere teşekkürlerini ilettiler.

Başbağlar Katliamı

Kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993’te gelen terör örgütü mensupları, akşam namazını kılıp camiden çıkan 28 erkeği köy meydanında kurşuna dizmiş, zulme karşı çıkan 5 kişiyi de yakılan evlerde ateşe vererek toplam 33 vatandaşı şehit etmişti.