Samsun’da 29 yaşındaki motor ustası genç, evinde ölü olarak bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi’ndeki bir tamirhanede motor ustası olarak çalışan Yusuf Usta (29), yakınları tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Olay 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri ve polis, gencin ölmüş olduğunu tespit etti.

Şeker hastası olduğu öğrenilen Usta’nın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.