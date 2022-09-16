29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin bu yılki ‘Onur Ödülleri’ tiyatro ve sinema oyuncuları Müjdat Gezen ile Hale Soygazi’ye verildi. Gezen’in göz ameliyatı nedeniyle törene katılamadığı için ödülü Menderes Samancılar ile Erkan Kolçak Kösten’e takdim edildi.

29. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin bu yılki ‘Onur Ödülleri’ tiyatro ve sinema oyuncuları Müjdat Gezen ile Hale Soygazi’ye verildi. Gezen’in göz ameliyatı nedeniyle törene katılamadığı için ödülü Menderes Samancılar ile Erkan Kolçak Kösten’e takdim edildi.

29. kez düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ‘Onur Ödülleri’ töreni kentteki bir otelde gerçekleştirildi. Törene Zihni Göktay, Müfit Can Saçıntı, Yetkin Dikinciler ile çok sayıda sinema ve tiyatro oyuncusu katıldı. Törende bu yılki ‘Onur Ödülleri’ tiyatro ve sinema oyuncuları Müjdat Gezen ve Hale Soygazi’ye verildi.

Ödül töreni sırasında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Müjdat Gezen ve Hale Soygazi’ye sinemaya verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bugün Tarık Akan’ın ölüm yıldönümü onu da saygıyla anıyoruz. Festivalimize destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Altın Koza bir markadır, Adana sinema ve sanat kentidir" diye konuştu.

"UNESCO’ya başvuru yapılacak"

UNESCO’ya ’Sinema Kenti’ için başvuru yapacaklarını vurgulayan Başkan Karalar, "Adana hem sanatsever hem de seçicidir. Adana’da sevilen film tüm Türkiye de iş yapar. İnşallah Adana’yı sinema kenti yapacağız. Bir daha ki UNESCO’ya başvurumuz sinema kenti için olacak" dedi.

Müjdat Gezen göz ameliyatı nedeniyle katılamadı

Yönetmen, yazar ve oyuncu Müjdat Gezen ise göz ameliyatı olması nedeniyle törene katılamadı. Müjdat Gezen’in ödülünü müzisyen Cahit Berkay, oyuncular Menderes Samancılar ve Erkan Kolçak Köstendil’e verdi. Bu sırada Müjdat Gezen’in gönderdiği video mesaj sinevizyon ekranından izletildi. Gezen, katılamadığı için herkesten özür dileyip geçirdiği ameliyatın çok önemli olduğunu söyledi.

80. yaş dönümü Adana’da kutlanacak

Menderes Samancılar ise Müjdat Gezen’in gelecek sene 80. yaş gününü Adana’da kutlayacağını söyledi.

Hale Soygazi’ye ise ödülü oyuncu Halil Ergün ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar takdim etti. Soygazi, kendisinin ödüle layık görüldüğü için teşekkür etti. Daha sonra müzisyen Fahir Atakoğlu, piyano resitali sundu.