Şehitkamil Belediyesi tarafından “Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil” projesi kapsamında 29. Etap Şehitkamil Ormanı Hacıbaba bölgesinde oluşturuldu.

Şehitkamil Belediyesi tarafından “Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil” projesi kapsamında 29. Etap Şehitkamil Ormanı Hacıbaba bölgesinde oluşturuldu. 5 bin 500 metrekarelik alanda yaklaşık 450 fidan Başkan Umut Yılmaz ve çocukların ellerinde toprakla buluşturuldu. Yılmaz, “Biz bu işi sadece bir ağaç dikmek olarak görmüyoruz. Bir fidan dikmek bir ağaç değildir, geleceğe nefestir. Allah izin verirse şimdi dikeceğimiz fidanlar 3-4 yıl sonra sahresine gelerek keyif aldığımız bir orman olacak” dedi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından “Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil” projesi kapsamında Hacıbaba Bölgesi’nde bulunan Çağlayan Mahallesi’nde 5 bin 500 metrekarelik alan ağaçlandırıldı. Belediye tarafından ilçeye kazandırılan 29. Etap Şehitkamil Ormanı için düzenlenen törenle fidan dikimi gerçekleştirildi. Törene Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Her fidan, geleceğe nefestir"

Yılmaz, 5 bin 500 metrekarelik alanın devamında 2 bin 500 metrekarelik alanın da ağaçlandırılacağını söyledi. Ağaçlandırılan alanda oturma yeri ve aydınlatmaların da yapılacağını belirten Yılmaz, “Biz size verdiğimiz sözleri hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız. Siz de bizlere unutturmayın. Hacıbaba’yı yaşanabilir bir bölge yapmaya kararlıyız. Küçüklüğümüzde Dülükbaba’ya giderdik. Biz Dülükbaba’da çok hatıralar biriktirdik. Biz bu işi sadece bir ağaç dikmek olarak görmüyoruz. Bir fidan dikmek bir ağaç değildir, geleceğe nefestir” şeklinde konuştu.

“3-4 yıl sonra sahre yaptığımız bir orman olacak”

Hacıbaba bölgesini yaşanabilir bir mahalle yapmakta kararlı olduklarını vurgulayan Yılmaz, “Biz yaşanabilir bir mahalle oluşturmak istiyoruz. Ağaçlandırdığımız bu alanı satabilir ya da ticariye çevirebilirdik. Şehrin bu yakası ile öteki yakası arasında farklılıklar olsun istemiyoruz. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Burası Allah izin verirse şimdi dikeceğimiz fidanlarla 3-4 yıl sonra sahresine gelerek keyif aldığımız bir orman olacak” diye konuştu.