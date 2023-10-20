Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MOTAŞ’ın Cumhuriyet Bayramı’nda vatandaşları ücretsiz taşıma kararı aldığını belirterek, “MOTAŞ ve özel halk otobüsleri 29 Ekim’de vatandaşlarımızı ücretsiz taşımaya devam edeceklerdir” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetlerinin (MOTAŞ), 65 yaş üstü vatandaşlara sağladığı ücretsiz ulaşım imkânının Malatya hala devam ettiğini belirtti.

Ücretsiz taşıma hakkı olan grupların MOTAŞ’a bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalandığını ifade eden Başkan Gürkan, 65 yaş üstü vatandaşların da bu uygulamaya dâhil olduğunun altını çizdi. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşların özel halk otobüsleri tarafından da ücretsiz ulaşım imkânına sahip olduklarını vurgulayan Başkan Gürkan, özel halk otobüslerine Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli desteğin verildiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Başkan Gürkan, 29 Ekim 2023 Pazar günü MOTAŞ ve özel halk otobüslerinin Cumhuriyetin 100. yılında tüm vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkânı sunacaklarını da söyledi.

65 yaş üstü vatandaşlara yönelik uygulanan ücretsiz taşımanın devam ettiğini ve bu konuda vatandaşların müsterih olmaları gerektiğinden bahseden Başkan Gürkan, “6 Şubat’ta vuku bulan depremler sonrasında MOTAŞ tarafından, bütün otobüsler ve trambüsler vatandaşlarımız için çadır haline getirildi. Deprem zamanında MOTAŞ, vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını giderdiği gibi bir taraftan da vatandaşları transfer etme noktasında yoğun bir çalışma içerisindeydi. Şu anda da Malatya’da ve Türkiye’de en ucuz taşıma ücretiyle ulaşım hizmeti sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ şirketimizin bu çalışmalarını tebrik ediyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz taşınması noktasındaki sorunlar haber bütenlerine kadar yansıdı. Ama Malatya’da gerek özel halk otobüsleri gerek MOTAŞ’a ait toplu taşıma araçları gerekse de trambüslerimiz bu anlamda ücretsiz taşınması gereken bütün vatandaşlarımızın ulaşımı noktasında en ufak bir problem yaşanmamıştır. Biz bu konuda özel halk otobüslerine ücretsiz taşıma yapabilmeleri için gerekli finansmanı ve desteği sağlamaktayız. O nedenle bütün vatandaşlarımız gayet müsterih olsun. MOTAŞ, Cumhuriyet Bayramımızda Cumhuriyetimizin 100. Yılında bütün vatandaşlarımızı ücretsiz bir şekilde taşıma noktasında kararını almıştır. Bu anlamda MOTAŞ ve özel halk otobüsleri 29 Ekim’de vatandaşlarımızı ücretsiz taşımaya devam edeceklerdir” diye konuştu.