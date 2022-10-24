Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul’da, 29 Ekim’de hem Cumhuriyetin 99’uncu yıl dönümü kutlanacak hem de Sen de Yaz Öykü Yarışması’nda finale kalan 20 öyküden oluşan “Gelecekte Ben” kitabının tanıtımı ve imza günü gerçekleşecek.

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul’da, 29 Ekim’de hem Cumhuriyetin 99’uncu yıl dönümü kutlanacak hem de Sen de Yaz Öykü Yarışması’nda finale kalan 20 öyküden oluşan “Gelecekte Ben” kitabının tanıtımı ve imza günü gerçekleşecek.

KidZania İstanbul, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı özel bir programla kutlamaya hazırlanıyor. Gün boyunca Çocuklar Ülkesi’nde Cumhuriyetin 99’uncu yıl dönümü kutlanırken, aynı zamanda çocukların okuma yazma duygularını teşvik ederek edebiyatı sevdirmek amacıyla düzenlenen Sen de Yaz Öykü Yarışması finalistleri, kendi öykülerinden oluşan kitabı imzalayacak. Aileler, Çocuklar Ülkesi’nde hem Cumhuriyet Bayramı’nı hem de öykü kitaplarının okuyucu ile buluşmasını kutlayacak.

“Gelecekte Ben” öykü kitabı 29 Ekim’deki imza günü ile tanıtılacak

Yapılan açıklamaya göre çocuklara edebiyatı, sanatı sevdirmek, onları düşündürmek ve içlerindeki potansiyeli keşfetmelerine, hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Sen de Yaz Öykü Yarışması’nın kazananları 23 Nisan günü Çocuklar Ülkesi’nde yapılan törenle açıklanmıştı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ve Erbulak Evi iş birliğiyle hayata geçirilen ve 10-14 yaş aralığındaki çocukların katılım sağladığı “Gelecekte Ben” temalı yarışmada öykü kitabında yer almaya hak kazanan 20 finalistin kitabı, 29 Ekim’de Çocuklar Ülkesi’nde yapılacak imza günüyle okuyucuyla buluşacak.