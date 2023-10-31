Zonguldak’ta bir ilkokulda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında üç veli meşale yakıldığı sırada parlaması sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Dilaver İlkokulu’nda yaşandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için mahalle arasında öğrenciler ve veliler yürüyüş yapmak istedi. Bu sırada iddiaya göre üç veli yakılmak istenen meşalenin parlaması sonucu yaralandı. Alevler çocuklara gelmezken olaydan etkilenen üç veli için okul bahçesine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan veliler ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerine gelerek konuyla ilgili tahkikat başlattı.

Yaşanan paniğin ardından veliler çocuklarını alarak evinin yolunu tuttu.