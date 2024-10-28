Devrek’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programına anıta çelenk sunumu ile başlandı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 101.yılı etkinlikleri kapsamında anıta çelenk sunumu ile başlandı.

Cumhuriyet Alanında düzenlenen etkinliğe Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Garnizon Komutanı Öğretmen Yüzbaşı Aykut Erdoğan ve Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Özmekik tarafından anıta çelenk sunumu ile başlanırken, çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra tören sona erdi.

Düzenlenen kutlama programına Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Devrek Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Özmekik, Garnizon Komutanı Öğretmen Yüzbaşı Aykut Erdoğan siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sivili toplum kuruluş temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı