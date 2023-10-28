29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtına Çelenk Sunma töreni gerçekleştirildi.

Havuzbaşı Atatürk Anıtında düzenlenen törene Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti ve STK temsilcileri askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okunmasıyla tören sonra erdi.

Çelenk sunumunun ardından Cumhuriyetin 100. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında yapılan bisiklet yarışının startı verildi.