Cumhuriyetin 100. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, Adana Büyükşehir Belediyesi’nce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, bir süre önce hizmete giren Göl Mahallesi Bulvarı Kavşağı’nda Atatürk Anıtı’nın açılışı yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yapımı hızla gerçekleştirilen heykelin açılışını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamalarını yoğun şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Karalar, Adanalıların Cumhuriyete gönülden, büyük bir sevdayla bağlı olduklarını ifade ederek, Cumhuriyeti en iyi şekilde kutlamanın Adanalıya düştüğünü söyledi. Karalar, “Adana kurtuluşa ilham veren kent olması hasebiyle ve Kurtuluş Mücadelesi’nde ilk zaferin kazanıldığı kent olması nedeniyle özel bir coğrafyadır” dedi.

Ülke genelinde en coşkulu, en yaygın ve en kapsamlı Cumhuriyet kutlamalarının Adana’da gerçekleştirildiğini belirten Karalar, 9 Kasım’da Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Adanalılarla buluşacağını hatırlattı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin önemli açılış ve hizmetlerinin, 29 Ekim’in ardından art arda Adanalılarla buluşturulacağını da kaydeden Karalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hakkının asla ödenemeyeceğini vurguladı.

Açılışı yapılan Atatürk Anıtı; Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün , TBMM önünde ölümsüzleşen bir anından esinlenerek yapıldı. Paslanmaz çelikten, 195 adet dilimlenmiş çelik plakanın birleştirilmesiyle oluşturulan eser 195 cm yüksekliğinde, 1300 kg ağırlığında.