Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konulu resim yarışmasının sonuçları açıklandı.

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konulu resim yarışmasının sonuçları açıklandı.

Osmaniye Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. yıldönümünü etkinlikleri çerçevesinde “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” temalı resim yarışması düzenlendi. İlkokul sınıflarındaki panoların Cumhuriyet Bayramı’na hazır hale gelmesinin amaçlandığı yarışmada cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına, gazilere ve şehitlere duyulan sevgi ve saygının görseller ve yazılı materyaller kullanılarak sınıfların kendi panoları aracılığı ile ifade edebilmeleri hedeflendi. Yarışmada Mehmet Akif İlkokulu birinci, Figen Alhan İlkokulu ikinci, Özel Bilge Atabey İlkokulu üçüncü olurken Şehit Pilot Binbaşı Oğuz Apanoğlu İlkokulu ile Güneysu İlkokulu mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Yarışmaya katılım sağlayan tüm okullara teşekkür eden Belediye Başkanı Kadir Kara, “Şanlı ecdadımızın bizlere miras bıraktığı kutlu vatanımızı geleceğimizin teminatı kıymetli evlatlarımızın daima ileriye taşıyacağına ve Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacaklarına inancımız tamdır. Milli ve manevi duygularla özenle hazırladıkları panoları okullarına kazandıran tüm öğrencilerimizin tek tek alınlarından öpüyor, başarılar diliyorum” dedi.