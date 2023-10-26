Samsun’da, İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri” verdi.

Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İlkadım TSM Korosu, Şef Erdal Şahin yönetiminde Belediye Çok Amaçlı Salonu’nda özel bir konser icra etti. Konser büyük ilgi gördü, sanatseverlerden bol bol alkış aldı. Gecenin sonunda Şef Erdal Şahin’e İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık çiçek ve plaket takdim etti.

“Cumhuriyet ilelebet yaşayacak”

Cumhuriyet’in ilelebet yaşayacağını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Biz, birlikte sevinip birlikte üzülen, birlikte gülüp birlikte ağlayabilen ve birlikte şarkılar söyleyebilen bir milletiz. Onun için diyoruz ki Cumhuriyet ilelebet yaşayacak. Konserin hazırlanmasında emeği geçen hocalarımıza, saz üstatlarımıza, değerli koro üyelerimize ve bu birlikteliğin en önemli paydaşı çok değerli İlkadım halkına çok teşekkür ediyorum. Allah, birliğimizi ve beraberliğimiz daim etsin, Ata’mızın izinde yürüyerek Cumhuriyetimizi ilelebet var etsin. Bayramımız kutlu olsun” dedi.