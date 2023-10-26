SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Cumhuriyetin 100’üncü yılını büyük bir heyecanla kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Güner Dağlı, “Cumhuriyetimize hayat veren ruh, tam 100 yıldır dimdik ayaktadır. Cumhuriyet’imiz 100’üncü yılında da ilk günkü kadar gençtir” dedi.

Türk Milleti için en büyük mirasın Cumhuriyet olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Dağlı, Türk milletinin, tarih boyunca vatanı ve bağımsızlığı uğruna her türlü zulme ve sefalete göğüs gerdiğini, kadın, erkek, yaşlı, çocuk demeden topyekûn korkusuzca mücadele ettiğini söyledi.

“Yaşanılan tüm zorluklara rağmen şanlı tarihimiz çok büyük, çok parlak zaferlerle doludur” diyen Prof. Dr. Dağlı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusu ve Yüce Türk Milletinin destansı mücadelesinin, 28 Ekim 1923’te Atatürk’ün “Efendiler, Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz” sözü ile taçlandığını hatırlattı.

Türk halkı için Cumhuriyet Bayramının; milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı milli bayramlardan birisi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dağlı, mesajını şöyle sürdürdü: “Asırlardır millet olma bilinci ve dayanışma ruhuyla birbirine sımsıkı sarılan bu millet, vatanından, birlik ve bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden, dininden ve onurundan asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykırmış, mücadelesinden asla vazgeçmemiştir. Bizler verdikleri destansı mücadele ile tüm dünyaya örnek olmuş bir neslin torunlarıyız. Kahraman ecdadımızın büyük bedeller ödeyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin, ilelebet payidar olmasını sağlamak ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü, kalkınması amacıyla dün olduğu gibi bugün de aynı milli şuur ile hareket etmeliyiz. Bu anlamlı günde vatanı ve bağımsızlığı uğruna hiç düşünmeden ailesinden sevdiklerinden canlarından vazgeçen kahramanlarımızı unutmadık, unutmayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."