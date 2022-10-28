Kaymakamlık, Tugay Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından çelenklerin Atatürk Heykeline sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı dahilinde ilk olarak Cumhuriyet Meydanında, Atatürk Heykeline çelenk sunma töreni düzenlendi. Çelenk sunma törenine; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kurumu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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