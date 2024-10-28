Zonguldak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Zonguldak Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Valilik önünde tören düzenlendi.

Valilik önünde eki törene, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, AK Parti Milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

İlk olarak Atatürk anıtına Garnizon Komutanlığı, Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Belediyesi çelengi konuldu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Program güzel sanatlar galerisinde, ‘Cumhuriyetimizin yaşayan değerleri’ isimli serginin açılmasının ardından sona erdi.