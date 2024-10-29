Devrek’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 101. yılı düzenlenen program ile coşku içerisinde kutlandı. Sabah saatlerinde kutlamalar Devrek Kaymakamlığı Makamında tebrikatların kabulü ile başlandı ve ardından diğer etkinliklere geçildi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 101. yılı düzenlenen program ile coşku içerisinde kutlandı. Devrek Şehir Stadyumunda gerçekleştirilen etkinliklere Kaymakam Evlice, Garnizon Komutanı Erdoğan ve Belediye Başkanı Ulupınar tarafından halkın ve öğrencilerin bayramlarını kutlanmasıyla başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İlçe Kaymakamı Muhammed Evlice günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra diğer etkinliklere geçildi.

İstiklal İlkokulu Folklor Ekibi, Devrek Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Büyükler Halk Oyunları Folklor Grupları tarafından sergilenen gösteriler ile Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu Öğrencilerinin seslendirdiği marş korosu davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Şiirlerin okunması, ödül töreni, bitiş koreografisi ve tören geçişinin ardından kutlama programı sona erdi.

Düzenlenen kutlama programına; Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Garnizon Komutanı Öğretmen Yüzbaşı Aykut Erdoğan ve Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, askeri erkan, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.