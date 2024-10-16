Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yıldönümüne özel 9 gün sürecek 34 farklı program hazırladı. Konserlerden spor turnuvalarına, sergilerden film gösterimlerine Cumhuriyet coşkusunun dolu dolu yaşanması için düzenlenen kutlamalara Berkay, Eypio, Özgür Can Çoban, Kubat ve Evgeny Grinko konserleri damga vuracak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının tüm kenti sarması ve vatandaşların 101. yıl coşkusunu doyasıya yaşaması için hazırladığı programlar açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yıldönümüne özel 9 gün sürecek programda 34 farklı etkinliğin yer aldığı açıklanırken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Denizli’de ilk kez bu kadar uzun soluklu bir kutlama takvimini hazırlanması dikkat çekti. 21 Ekim 2024 Pazartesi günü Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun kukla gösterisi ve Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası ile başlayacak Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim’e kadar farklı etkinliklerle sürecek. Konserlerden spor turnuvalarına, defile ve sergilerden film gösterimlerine Cumhuriyet Bayramı’nın Denizli’de dolu dolu kutlanması için düzenlenen programlara Berkay, Eypio, Özgür Can Çoban, Göksel Doğançay, Kubat ve Evgeny Grinko konserleri damga vuracak.

Cumhuriyet coşkusu dolu dolu yaşanacak

Denizli’yi sallayacak konserlerden ilki 23 Ekim’de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko olacak. 24 Ekim’de ise Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası - Kubat Konseri düzenlenecek. Delikliçınar Meydanı’nda da birbirinden ünlü isimler Denizlililer için sahne alacak. Delikliçınar Meydanı’nda 26 Ekim’de Göksel Doğançay, 27 Ekim’de Özgür Can Çoban, 28 Ekim’de Eypio ve 29 Ekim’de Berkay konseri gerçekleştirilecek. Bunların dışında Atatürk filmi gösterimleri, halk oyunları ve bale gösterisi, spor turnuvaları, sergi ve defileler ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu Denizli’de 9 gün boyunca dolu dolu yaşanacak.

Kongre merkezindeki etkinlik bilet ve rezervasyonları e-bilette

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği tüm etkinliklerin rezervasyon ve biletlerine e-bilet ile ulaşılacak. Söz konusu etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar https://ebilet.denizli.bel.tr/ adresinden rezervasyon yaptırabilecek.

“Cumhuriyet şehri Denizli”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yıldönümünü coşku içinde kutlayacaklarını belirterek, tüm hemşehrilerini Cumhuriyet şehri Denizli’de 9 gün sürecek programlara davet etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bağımsızlık yolunda bir an için bile kendilerini düşünmediğini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, “Onlar ‘ben’ değil ‘biz’ dediler ve bu güzel Cumhuriyeti kurdular. Bugün hür ve bağımsız yaşıyorsak bunu Büyük Önder Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’e borçluyuz. Bizler de mutlu bir Denizli ve Türkiye için hiçbir zaman ‘ben’ demeyeceğiz. Kendimizi değil, gelecek nesilleri düşüneceğiz ve Cumhuriyet’i ilelebet yaşatacağız” ifadelerini kullandı.