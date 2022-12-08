Eskişehir’de yapılan denetimlerde çok miktarda uyuşturucu madde, tabanca, tüfek ve kesici aletler ele geçirilirken, aranma kaydı bulunan 29 şüpheli yakalandı.

Eskişehir’de yapılan denetimlerde çok miktarda uyuşturucu madde, tabanca, tüfek ve kesici aletler ele geçirilirken, aranma kaydı bulunan 29 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetimler esnasında 13 ayrı şüpheliden toplamda 80,05 gram metamfetamin, 20,38 gram bonzai, 7,75 gram esrar, 11 adet sentetik ecza hapı ve 2 adet hassas terazi, 6 adet tabanca, 1 adet tüfek, 1 adet balta ve 1 adet satır ele geçirildi. Ayrıca çalıntı olduğu anlaşılan 3 adet motosiklet ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranması olan 29 şahıs yakalandı.