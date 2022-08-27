İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tavşantepe Mahallesi’nde zamanla deforme olan yollarda asfalt yama çalışması yapıyor. Bu çerçevede ekipler, Tavşantepe Mahallesi Ata Sokak’ta bulunan yolu 140 ton PMT ve 288 ton asfalt kullanarak yeniledi.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tavşantepe Mahallesi’nde zamanla deforme olan yollarda asfalt yama çalışması yapıyor. Bu çerçevede ekipler, Tavşantepe Mahallesi Ata Sokak’ta bulunan yolu 140 ton PMT ve 288 ton asfalt kullanarak yeniledi.

Yol yenileme çalışmalarına hız veren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Tavşantepe Mahallesi’nde zamanla deforme olan yolda asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, Tavşantepe Mahallesi Ata Sokak’ta bulunan yolu 140 ton PMT ve 288 ton asfalt kullanarak yeniledi. Ekipler yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına kentin farklı noktalarında devam edecek.