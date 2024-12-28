UNESCO’nun Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan 2 bin 800 yıllık tarihi Sinop Kalesi, sırtındaki kalekondulardan kamulaştırmayla kurtulacak.

Milattan önce 8. yüzyılda inşa edilen 25 metre yüksekliğindeki Sinop Kalesi surlarında bulunan tapulu 6 kalekondu için kamulaştırma süreci başladı. Sinop Valiliği, Sinop Kalesi’nin üzerinde ve koruma alanında bulunan, yıllar önce inşa edilen gerek fiziksel gerekse estetik açıdan kaleye “yük” olan, vatandaşlarca "kalekondu" olarak tabir edilen 6 adet yapının kaldırılması sürecinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatıldığını duyurdu.

"Çok önemli gelişme, herkes destek vermeli"

Gelişmeyi değerlendiren Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Gürbüz, bu kararı Sinop halkının da desteklemesi gerektiğini belirterek, “Sinop Kalesi birçok medeniyetin kalıntılarını biriktiriyor. Uzun yıllardır da çok büyük bir yük çekiyor. Meydan Projesi kapsamında Sinop silüetinin bir kısmı ortaya çıktı ve surlarda bakım çalışmaları yapıldı. Fakat cezaevine giden yoldaki surların üzerinde bulunan yapılar zaten zamanında kaçak yapılmış ve hiç uygun olmayan yapılardı. Bunlar aynı zamanda surların restorasyonu için büyük bir zorluktu. Bunun temizlenmesi bence tarihi Sinop surları açısından çok önemli. Meydan Projesi kapsamında özellikle Atatürk Caddesi’nde bulunan surlar çok güzel ortaya çıktı. Saat Kulesi de aynı şekilde çok güzel ortaya çıktı. Bu sur restorasyonu cezaevi tarafına doğru yani batı yönünde düzenlenmesine imkan sağlayacak. Bunu kesinlikle tüm Sinopluların desteklemesi gerekiyor” dedi.

Kalenin tarihçesi

Sinop Kültür ve Turizm Müdürlüğü web sitesinde yer alan bilgiye göre Sinop Kalesi, ilk olarak milattan önce (MÖ) 8. yüzyılda Milet’ten gelerek Sinop’ta yerleşip koloni kuran göçmenler tarafından yapılmış. MÖ 7. yüzyıldaki Kimmer saldırılarıyla yıkılan kale surlarının Pontus hükümdarlarından IV. Mithridat döneminde onarımı yapılmış ve kale bugünkü sınırlarına genişletilmiş. Romalılar ve Bizanslılar döneminde de devamlı onarım gören kale, 1214 ve 1261 yıllarında Selçukluların eline geçmiş.