Denizli’nin Çivril ilçesinde 88 yaşındaki Ayten Tokkal, 1988 yılında duran tren seferlerinin yeniden başlaması için 1995 yılında başlattığı imza kampanyasında 15 binden fazla imza topladı.

Denizli’nin Çivril ilçesinde 88 yaşındaki Ayten Tokkal, 1988 yılında duran tren seferlerinin yeniden başlaması için 1995 yılında başlattığı imza kampanyasında 15 binden fazla imza topladı.

Çivril ilçesinde yaşayan Ayten Tokkal, 1892 yılında İngilizler tarafından yapıldıktan sonra faaliyetine başlayan ve 1988 yılında da son seferini yapan Sütlaç Çivril hattının yeniden açılmasını 28 yıldır bekliyor. 1995 yılında yaptığı imza kampanyasıyla 15 binden fazla imza toplayan Tokkal, ilçede de Trenci Ayten olarak tanınıyor. İlçedeki her yere adım atarak gezilmedik yer bırakmayan Tokkal, “Ölmeden trenin Çivril’e geldiğini görmek en büyük isteğim” dedi.

Çivril’in tarım ürünlerinin ve İzmir Ankara Denizli’ye ulaşımında da büyük fayda sağladığını ifade eden Ayten Tokkal, “Zamanında eğitim alan tüm çocukların Çivril’e ulaşmak için tek aracı olan, pancar, haşhaş, buğday arpa gibi tarım ürünlerinin taşınmasında en masrafsız ve kolay ulaşım aracı olan tren, siyasetin oyuncağı oldu ve durduruldu. Köylerden okumak için Çivril’e gelen çocuklar gelemez oldu. Üretilen ürünler kamyonlarla daha pahalıya ve uzun süren zamanlarda taşınır oldu. Tren Çivril için hayati önem taşıyor, Çivril’de trenin gelmesini herkes istiyor” dedi.

Denizli’nin Çivril ilçesinden geçen ve Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1900’lü yıllarda inşa ettirilen demiryolu, Anadolu’da inşa ettirilen ilk demiryolu hatlarından birisi olarak biliniyor.