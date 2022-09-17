Bingöl merkeze bağlı Kumgeçit köyünde yaşayan Vedat Avar (37), 28 yıldır köydeki kedileri elleriyle besleyerek örnek bir davranış sergiliyor.

Bingöl merkeze bağlı Kumgeçit köyünde yaşayan Vedat Avar (37), 28 yıldır köydeki kedileri elleriyle besleyerek örnek bir davranış sergiliyor.

Bingöl’ün merkeze bağlı Kumgeçit köyünde yaşayan Vedat Avar, 9 yaşında evinin önündeki bir kediyi beslemeye başladı. Daha sonra kedilere olan sevgisinin artmasıyla köydeki diğer kedileri de beslemeye başlayan Avar, 28 yıldır bu sevgisini devam ettiriyor. Sabah işe gitmeden kedilerin yiyeceğini veren Avar, akşam da iş çıkışı köydeki evinin yanına gelir gelmez kediler çocukları gibi yanına koşuyor.

Kedi sevgisinin kendisinde farklı bir bağ oluşturduğunu belirten Avar, “9 yaşından beri kedilere karşı sevgimi fark ettim. O zamandan beri aralıksız kedi ve kedileri seviyorum, severek besliyorum. Bende artık vazgeçilmez bir hal aldı. Kedi bana yaklaşınca bir şekilde o sevgisini gözlerinde hissediyorum. Ona bir şeyler verirken, onu beslerken. Artık ister istemez bir aidiyet, bir bağ oluşuyor aranızda” şeklinde konuştu.

Şehir merkezinde kediler için yiyecek getirdiğini aktarana Avar, “30 yıla yakındır kedileri besliyorum. Her gün sabah ve akşam aralıksız yoğurt olsun, başka yemekler olsun, önceden hazırlıyorum. Yada şehir merkezinden tavuk artıkları ve çeşitli yiyecekleri her gün getiriyorum. Eve gelirken kediler arabanın sesini ve rengini bir şekilde tanıyor ve küçük bir çocuk gibi karşılamaya geliyorlar. Bu da insana büyük bir mutluluk ve huzur veriyor. Yani bu sürekli devam eden bir durum. İnsanların da bunu yapmasını tavsiye ediyorum” diye konuştu.