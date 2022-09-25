Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen 28.Yeşil İhsaniye Elma Festivali’nde en iyi elma ve armut yetiştiricileri belirlendi. Festivalde düzenlenen konserde ise vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen 28.Yeşil İhsaniye Elma Festivali’nde en iyi elma ve armut yetiştiricileri belirlendi. Festivalde düzenlenen konserde ise vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Gölcük Belediyesi ve İhsaniye Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde düzenlenen 28. Yeşil İhsaniye Elma Festivali’nde en iyi elma ve armut yetiştiricileri yarıştı. Birbirinden güzel ve lezzetli meyveler yetiştiren müstahsillerden dereceye girenlere ödüllerini, düzenlenen törende Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer takdim etti. İhsaniye elmasının tanıtılarak ve müstahsillerin desteklendiği festivalin finalinde düzenlenen konserde ise Gölcüklüler doyasıya eğlendi.

İhsaniye Kent Meydanı’nda düzenlenen festivalin ödül törenine; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Yaşar Çakmak, Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım, Gölcük İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nebahat Hocaoğlu, İhsaniye Merkez Mahallesi Muhtarı Ahmet Özder, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yusuf Zorlu, siyasi parti ilçe başkanları, Gölcük Belediyesi meclis üyeleri, festivalin düzenlenmesine katkı sunan kooperatif yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "İhsaniye’de yetiştirilen meşhur elma ve Gölcük Armutu’nu tanıtmak, değerli müstahsillerimizi desteklemek amacıyla düzenlediğimiz, 28.Yeşil İhsaniye Elma Festivali’ni ödül töreni ve konserle tamamladık. Ödül alan müstahsillerimizi tebrik ediyor, festivale katkı sunan herkese yarışmamıza katılan değerli müstahsillerimize de çok teşekkür ediyorum" dedi.