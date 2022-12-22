Cenaze törenine, çok sayıda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bürokratlar, Avar’ın silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

85 yaşındaki emekli Korgeneral Vural Avar, 19 Aralık günü Sincan Cezaevinde hayatını kaybetmişti. 28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Avar’ın uykuda hayatını kaybettiği öğrenildi. Vural Avar için Ankara Kocatepe Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Avar’ın cenazesi, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Bakan Kurum: “Orta gelir için konut projesinin detaylarını tamamladık, 2023 başında paylaşacağız”

Bakan Kurum: “Orta gelir için konut projesinin detaylarını tamamladık, 2023 başında paylaşacağız”

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.