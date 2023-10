İçel Sanat Kulübü tarafından düzenlenen ve her yıl kazı ve araştırma ekipleri ile yerel idareleri bir araya getiren, ‘Mersin Arkeoloji Günleri’nin 28.’si, bu yıl 'Uzuncaburç ayağa kalkıyor’ temasıyla başladı.

Kültüre ve sanata yaptığı yatırımlarla şehir kültürünün zenginleşmesine katkı sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin ve çevresinde yapılan arkeolojik çalışmaların, hem canlandırılması hem de tarihi dokuların gün yüzüne çıkarılması için verdiği destekleri sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra pek çok kurum ve kuruluşun destek verdiği ve her yıl İçel Sanat Kulübü tarafından düzenlenen ‘Mersin Arkeoloji Günleri’nin 28.’si başladı. 3 gün sürecek olan ve yerel idarelerle kazı ve araştırma ekiplerini buluşturan etkinlik bu yıl, ‘Uzuncaburç ayağa kalkıyor’ temasıyla gerçekleşiyor. Arkeoloji Müzesinde düzenlenen etkinlikte, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı Gitar bölümü öğrencileri program öncesinde müzik dinletisi gerçekleştirdi. Aynı zamanda etkinlikte, çeşitli kurum ve kuruluşlardan katılan temsilcilere taş plaket ödülü takdim edildi. Etkinlikte, Prof. Dr. Bilal Söğüt, ‘Stratonikeia’da Koruma ve Kullanma Uygulamalarından Örnekler’ başlıklı sunum yaptı. Etkinlikte, ‘Kent Kültürüne Katkı Ödülü’ Atilla Toroğlu, Vahap Kokulu ve Zuhal Karamehmet’e, ‘Kültürel Miras’a Katkı Ödülü’ ise Prof. Dr. Bilal Söğüt’e takdim edildi.



“21 farklı noktada kazı çalışmalarına destek veriyoruz”

Programda konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Mersin’in göçle kurulan bir kent olduğunu ve katmanlarında büyük bir kültürün yer aldığını belirterek, “Göç dalgalarının her biri bir katman oluşturuyor. Bu katman sürecinin araştırılması, yapıların ortaya konulması gerçekten önemli. Bizim bütün bu yapılarda ortaya çıkan çalışmaları korumamız Mersin için büyük bir önem taşıyor” dedi. Gökayaz, Büyükşehir Belediyesi olarak 21 farklı noktada kazı çalışmalarına destek verdiklerini ve süreç içerisinde bu desteklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesinin arkeolojik çalışmalarından da bahseden Gökayaz, “Yumuktepe’de bir ‘arkeopark’ yapımı ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Aynı şekilde Uzuncaburç’ta ‘arkeoköy’ projemiz var, sürüyor. Gözlükule alanı ile ilgili olarak da özellikle müze alanı ile ilgili bazı çalışmalarımız var, bunları yürütüyoruz. Diğer kazılarla da birebir ilgilenerek aslında onların var olan ihtiyaçlarını giderecek bir çalışma yürütmek istiyoruz” diye konuştu.



“Hem kültür sanat hem arkeoloji alanında desteklerimiz artarak devam edecek”

Bireylerin ihtiyaçlar hiyerarşi sisteminin toplumlara da uygulanabileceğini aktaran Gökayaz, Büyükşehir Belediyesi olarak da çalışmalarını bu şekilde yürüttüklerini ifade ederek, “Bireylerin en temel ihtiyaçları karşılandığında daha sonra farklı ihtiyaçları ortaya çıkıyorsa, toplumun aslında olabileceği, gelebileceği en güzel noktada tam anlamıyla kendini gerçekleştirebildiği, kendi doğasını yaşayabildiği, var edebildiği bir ortam oluşturabilmek. Bunun için de kültür ve sanat faaliyetlerinin çok büyük bir önem arz ettiğini görmek gerekiyor. Bu anlamda da biz bu desteğimizi hem kültür sanat hem arkeoloji alanında artırarak devam etme gayreti içerisinde olacağız” dedi.



“Çalışmalarımıza devam ettirebilmemiz için destekler çok önemli”

Arkeolojinin ve güzel sanat dallarının gelişmesinin kentin kültür ekonomisini de zenginleştireceğini ve bu konuların daha ileriye taşınması için desteklerin çok önemli olduğunu ifade eden İçel Sanat Kulübü Başkanı Fatih Alkar, “Mersin Büyükşehir Belediyesi bizi hep destekliyor. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok temsilcimiz buradaydı. Onlara çalışmalarımızı ve arkeolojik kazıların nereden nereye geldiğini anlattık. Etkinliğin ikinci gününde hocalarımız kazı yerleri ile ilintili sunum yapacaklar. Son günde ise Uzuncaburç’a gideceğiz. Uzuncaburç arkeolojik anlamda çok kıymetli. Dolayısıyla biz bu tür çalışmalarınızı yapmaya devam edeceğiz. Ama tek başımıza bunu başarmamız mümkün değil. Yönetimdeki arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarımız, kulüp dostlarımız, kulüp üyelerimiz ve bizleri destekleyen herkes bizler için çok kıymetli” şeklinde konuştu.