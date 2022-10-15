Maden ocağının etrafını kaplayan duman dron ile havadan görüntülendi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte bölgedeki çalışmalar da aralıksız sürüyor.

Bartın’da dün akşam saatlerinde patlamanın yaşandığı maden ocağında günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar devam ediyor. Öte yandan dumanların kapladığı maden ocağı havadan dron ile görüntülendi.

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