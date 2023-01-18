Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada çuvallar içerisinde 28 kilogram kubar esrar maddesi yakalandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada çuvallar içerisinde 28 kilogram kubar esrar maddesi yakalandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde İ.Y. isimli şahsın evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramada sonucunda çuvallar içerisinde 28 kilogram kubar esrar ile 1 adet 7.62 yivli mauser tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerince İ.Y. isimli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.