ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe’yi 84-78 yenerek, Cumhurbaşkanlığı forslu kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

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