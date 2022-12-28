ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe’yi 84-78 yenerek, Cumhurbaşkanlığı forslu kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe’yi 84-78 yenerek, Cumhurbaşkanlığı forslu kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.
Salon: Ankara
Hakemler: Çisil Güngör xx, Mehmet Karabilecen xx, Münevver Özemre xx
Fenerbahçe: Selin Rachel Gül x, Manolya Kurtulmuş xx, Olcay Çakır Turgut xx 10, Doğa Adıcan, İdil Saçalır x, Alperi Onar x 5, Meesseman xx 12, Mcbride xxx 26, Iagupova xx 13, İrem Erdik x, Merve Aydın x 4, Stokes xx 8
Başantrenör: Marina Maljkovic
Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın xx 7, Esra Ural Topuz x 2, Sinem Ataş xx 9, Gamze Takmaz xx 8, Özge Özışık x 5, Asya Ülker x, Gray xxx 19, Holingsvorth xxx 16, Hayes xx 13, Gökşen Fitik xx 5
Başantrenör: Ekrem Memnun
1. Periyot: 23- 18 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 42-39 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 56-58 (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)
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