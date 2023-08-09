İzmit 28 Haziran Mahallesinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılması planlanan Aile Sağlığı Merkezi’nin ihalesi gerçekleştirildi.

28 Haziran Mahallesi’ne yapılması planlanan Aile Sağlığı Merkezi’nin (ASM) ihalesi yapıldı. 160 metrekarelik alanda inşa edilmesi kararlaştırılan ASM’in prefabrik çelik konstrüksiyon olarak inşa edilmesi planlandı. Yapı tek katlı olacak ve daha geniş kullanım alanına sahip olacak. İç planında 4 muayene odası, emzirme odası, aşı-bebek odası, tıbbi müdahale odası, bekleme alanı, mekanik-elektrik odası bulunacak. İnşaat çalışmalarının, ihaleyi alan firma tarafından 80 takvim günü içinde tamamlanması planlanıyor.