2024 yılında yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistem projelerinden 279 milyon 426 bin 382 vatandaşın yararlandı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından açıklanan 2024 yılı yolcu verilerini değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, “2024 yılında yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistem projelerinden 279 milyon 426 bin 382 vatandaş yararlandı.” açıklamasında bulundu.

2024 yılında YHT’ler ile seyahat eden yolcu sayısının 12 milyon 463 bin 297’ye ulaştığını kaydeden Uraloğlu “Bu yıl bölgesel ve anahat trenlerimizi ise toplam 10 milyon 721 bin 613 yolcu kullandı.” ifadelerini kullandı. Kentiçi raylı sistemlerin ise büyükşehirlerde yaşanan trafik sıkışıklığını azaltmada önemli bir çözüm sunduğunu vurgulayan Uraloğlu, bir yılda 256 milyon 241 bin 472 vatandaşın raylı sistem hatlarından faydalandığını bildirdi.

İSTANBUL’DA 231 MİLYON 808 BİN 773 YOLCU

İstanbul’da, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen başta Marmaray olmak üzere Sirkeci- Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatlarında taşınan yolcu sayısına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, “İstanbul’un iki yakasını demiryolu ile birbirine bağlayan asrın projesi Marmaray, Gebze-Halkalı arasında, yılın tamamında 218 milyon 886 bin 16 vatandaşımıza hizmet verdi. Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı’nı 3 milyon 159 bin 496, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı’nı da 9 milyon 659 bin 688 vatandaşımız kullandı. Halkalı-Bahçeşehir Hattı ile beraber İstanbul’daki hatlarımızı 231 milyon 808 bin 773 kişi kullandı" dedi.

Bakan Uraloğlu, Ankara’da ise şehrin merkezinden geçen Başkentray’ın yolcu verilerini de değerlendirdi. “YHT ile entegre olarak hizmet veren Sincan-Kayaş hattımızda yolcu sayısı da sürekli artıyor. Başkentray ile yıl boyunca 24 milyon 432 bin 699 yolcuya hizmet verdik.” açıklamasında bulundu.

YOLCULARIN YÜZDE 93,9’U YHT’LERİ TAVSİYE EDİYOR

Yüksek Hızlı Trenlerle, Türkiye’ye ulaşımda çağ atlattıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, her yolcuyu memnun bir şekilde ulaştırma hedefiyle TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak müşteri memnuniyeti araştırması yapıldığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, 2024 yılı memnuniyet araştırmasını değerlendirerek “Müşteri memnuniyetimiz 4,09/5 gibi yüksek bir skora ulaştı. YHT’lerle seyahat eden yolcularımızın yüzde 88,2’si YHT’lerden memnun olduğunu, yüzde 93,9’u YHT ile seyahati tavsiye ettiğini ve yüzde 95,9’u ise YHT ile yeniden seyahat etmeyi planladığını ifade etti. Yolcularımıza en iyiyi sunma hedefimiz doğrultusunda yolcu memnuniyetini yüzde 100’e çıkarmak için tüm ekip çalışmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.