27 yıldır sağlık alanında önemli yatırımlara imza atan Sentez Sağlık Hizmetleri, Medical Park Hastaneler Grubu’ndan ayrılarak marka ismini Medical Point olarak değiştirdi. Düzenlenen basın toplantısı ile Medical Point Hastaneler Grubu tanıtıldı.

27 yıldır sağlık alanında önemli yatırımlara imza atan Sentez Sağlık Hizmetleri, Medical Park Hastaneler Grubu’ndan ayrılarak marka ismini Medical Point olarak değiştirdi. Düzenlenen basın toplantısı ile Medical Point Hastaneler Grubu tanıtıldı.

Medical Park Hastaneler Grubu’ndan ayrılan Sentez Sağlık Hizmetleri, marka ismini Medical Point olarak değiştirme kararı aldı. Medical Point Hastaneler Grubu CEO’su Veysi Kubba ve Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken; İzmir, Gaziantep ve Batman hastanelerinin yeni adının Medical Point olarak değiştiğini basın mensupları ile paylaştı. Veysi Kubba, en kısa zaman içerisinde İzmir’e ikinci bir hastaneyi açabilme hedeflerinin de olduğunu belirtti.

“10 milyondan fazla hastaya şifa dağıttık”

Çeyrek asrı aşkın süredir insanlara şifa dağıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Medical Point Hastaneler Grubu CEO’su Veysi Kubba, "Hastaneciliğe bundan tam 27 yıl önce başladık. 27 yıldır süren hizmet aşkımızla, bugün daha önemli bir ivmeyle yolculuğa çıkıyoruz. Medical Point adıyla Türkiye’de yeni bir grup oluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. 27 yıldır 10 milyondan fazla hastaya şifa dağıttık. Yüz binlerce ameliyat yaptık ve insanların sağlık problemlerini çözme noktasında elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Pandemi döneminde de canımızı dişimize takarak İzmir ve bölge sağlığına katkı sunma yolunda çok büyük emekler sarf ettik. Tüm takım arkadaşlarımızla birlikte canımızı hiçe sayarak İzmir ve bölge halkının sağlıklarına çözüm olma noktasında bütün gayretlerimizi göstermiş olduk. Sentez Sağlık Hizmetleri A.Ş. olarak İzmir hastanemizi, İzmir ve Ege Bölgesinin en büyük hastanesi olarak tesis ettik ve dünyada referans bir kompleks olma amacı ile İzmir Ekonomi Üniversitesi ile iş birliği yaparak tıp fakültesi hastanesi kimliğine kavuştuk. Gelinen noktada, küresel sağlık hizmetlerindeki değişen dinamiklere uygun olarak sürekli kendini yenileyen, geliştiren, kanta dayalı tip ekseninde en yeni teknolojik imkanları halkımıza sunan sağlık merkezi olmanın kıvancını duyuyoruz” dedi.

“İzmir merkez olacak”

Yeni bir sağlık markasını Türkiye’ye kazandırmanın heyecanın ve mutluğunu yaşadıklarını dile getiren Kubba, "Bugün yeni bir sağlık markasını ülkemize kazandırmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bunun da merkezi İzmir olacak. Yeni hastaneler grubu markamız Medical Point ile sağlık hizmetlerine devam etme kararımızı sizlere bildirmekten kıvanç duyuyoruz. Medical Point Hastaneler Grubu bünyesinde hizmet verecek İzmir, Gaziantep ve Batman hastanelerimiz, yerel dinamiklere entegre, küresel bir marka yolculuğunun İzmir merkezli ilk adımları olacaktır. Toplamda 985 hasta yatağı, 308 hekim kadrosu ve 2 bin 584 çalışanı ile bu hedefe çok yakınız. 85 bine yakın uluslararası hasta envanterimizle, sağlık turizminde global ölçekte tercih sebebiyiz. Ayrıca vakıf üniversiteleri arasında en fazla yıllık bilimsel yayın yapan tıp fakültesi hastanesi olmanın da haklı gururunu yaşamaktayız” diye konuştu.

Yeni sağlık turizmi modeli

Değişimle ilgili olarak sağlık kadrosunda herhangi bir değişiklik olmayacağını belirten Kubba, "Hem akademik ve uzman doktorlarımız, hem de deneyimli çalışanlarımızla aynı şekilde hizmete devam edeceğiz. Hastalarımızın tıbbi bilgilerini özenle korumaya devam edecek ve hizmet kalitemizi geliştirerek artıracağız. Yeni markamız ile birlikte yeni projeleri de hayata geçireceğiz. Dünya Sağlık Örgütünün de vurguladığı gibi sürdürülebilir sağlık mottosu için sağlık turizmine uygun konseptleri birleştiren yepyeni açılımlarımızı ileride sizlerle paylaşacağız. Bunun yanı sıra güncel teknolojik ekipmanlarla donatılmış tüm hastanelerimizde de yatırımlarımıza devam edeceğiz. Sayılı merkezlerde yapılan özellikli tıbbi uygulamaların sayısını artıracağız” sözlerine yer verdi.

Karbon nötr hastane

“Gezegenin sağlığı eşittir insan sağlığı” mottosuyla yenilenebilir enerji ile ilgili yatırımlardan bahseden Kubba, şu bilgileri verdi: "6 ay içinde enerjimizi çevre dostu yenilenebilir enerji kaynağından sağlamayı hedefliyoruz. Bu çerçevede solar olarak kendi elektriğimizi üretebilecek yatırımlara başlıyoruz. Bu sayede elektrik tüketiminde sıfır karbon ayak izimiz olacak. Bu projemizle Türkiye’de elektriğini kendi üreten nadir hastanelerden biri olacağız. Hizmet ürettiğimiz her lokasyonda hekim kadrosu, teknoloji, konfor ve sürdürülebilirlik ile küresel bir referans noktası olma şiarını tesis edeceğiz. Değişmeye ve gelişmeye devam edeceğiz. Bu değişimin, özellikle İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye için sağlıkta yeni bir adım olmasını temenni ediyor; sağlık ve sağlık turizmi kavramlarına yeni bir kapı açıyor ve geleceğe umutla bakıyoruz. Türkiye’nin yeni sağlık noktası Medical Point’i sizlere gururla sunuyoruz.”

"Türkiye’deki tek referans hastanesi konumuna geldik"

Cumhuriyetin 100. yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olarak ilk mezunlarını vereceklerini ve bundan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken de "Hastaneler, hepimiz için olmazsa olmaz. Bunu pandemi döneminde de yaşadık. Pandemi ile birlikte tüm dünyada zor bir süreç başladı. Biz bu sıkıntılı dönemde bile geçen yıl hastanemizin görüntüleme sistemlerini yeni jenerasyon ve yapay zeka içerek cihazlarla değiştirdik. Dünyanın en büyük firmalarından birine Türkiye’deki tek referans hastanesi konumuna geldik. Bu yapay zeka destekli hizmetler, hastalarımızın teşhisinde çok ciddi bir kolaylık sağlamış oldu. Güzel İzmir’imizin bu gibi sistemlere layık olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte de teknolojik olarak yenilikleri İzmir ile buluşturmak arzusundayız” ifadelerini kullandı.