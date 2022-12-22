Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi’nde 27 yıllık mülkiyet sorununun çözülmesiyle ilk tapu, hak sahibine verildi.

Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi’nde 27 yıllık mülkiyet sorununun çözülmesiyle ilk tapu, hak sahibine verildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün başlattığı girişimler ve ilgili bakanlıklarla yapılan görüşmeler neticesinde 27 yıllık sorunun çözüldüğü Adem Yavuz Mahallesi’nde hak sahipleri tapularına kavuşmaya başladı. Mahkeme sürecinin ardından Adem Yavuz Mahallesi’ndeki hak sahipleri tapularını teslim almaya başladı. Mahalle sakinlerinden Yılmaz ailesine tapularını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz takdim etti. Başkanlık makamında ağırladığı Ayşe ve İsmail Yılmaz çiftini tebrik eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ‘Hayırlı olsun’ temennisiyle tapusunu takdim etti. Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Tapu ve mülkiyet sorunlarını kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Hamdolsun söz verdiğimiz gibi Adem Yavuz Mahallemizde de tapu sorununu çözüme kavuşturduk. Bugün de ilk tapu teslimini gerçekleştirdik. Misafirimiz olan Yılmaz ailesine hayırlı olsun dileklerimi paylaşıyorum. İyi günlerde güle güle otursunlar” ifadelerini kullandı.

"Verilen hizmetler çok güzel"

Tapu sevinci yaşayan Yılmaz çifti ise “18 yıldır Adem Yavuz Mahallesinde yaşıyoruz. Bizim mahallemize büyük hizmetler kazandırdınız. Yolumuz yoktu, suyumuz yoktu. Şimdi bunların yanı sıra doğalgazımız var. Elektrik kabloları yer altından verildi. Verilen hizmetler çok güzel. Allah sizlerden ve emeği geçenlerden razı olsun” ifadelerini kullandı.