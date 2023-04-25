Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde, 27 yıl önce teröristlerce şehit edilen 3 öğretmen için şehadete erdikleri okul binasında anma programı düzenlendi.

22 Nisan 1996’da Ekinözü ilçesine bağlı Altunyaprak Köyü İlkokulu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinin yapılmaması için terör örgütü mensuplarınca tehdit edilen ancak okullarını bayraklarla süsleyerek tören hazırlıkları yapan Nurettin Aslan, Hacı Ömer Serin ve Aydın Yılmaz isimli öğretmenler şehit edilmişti. 3 eğitim neferinin şehit edildiği okul binası kısa süre önce ’Şehit Öğretmenler Yaşam Alanı’ ve müzeye dönüştürülmüştü.

Şehit öğretmenleri anmak için program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda, şehit öğretmenler Nurettin Aslan, Hacı Ömer Serin ve Aydın Yılmaz’ın özgeçmişleri okundu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, öğretmenler Aydın Yılmaz, Hacı Osman Serin ve Nurettin Aslan’ın 27 yıl önce çocuklara ışık olmak için görev yaptıkları okulda PKK’lı teröristlerce 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı öncesinde şehit edildiğini hatırlattı.

Teröristlerin haince şehit ettiği 3 meslektaşının, eğitim meşalesini yakmaktan başka bir amacı olmadığına vurgu yapan Turaç, “Bundan 27 yıl önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıkları yaptıkları için sevgiden, barıştan, kardeşlikten nasibini almamış karanlık ellerce katledilen 3 değerli meslektaşımızı anmak için buradayız. Bizler, öğrencilerimize sevgiyi, barışı ve kardeşliği öğreterek birlikten kuvvet doğacağını anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah bu acı hatıraları güzelliklerle sileceğiz. Meslektaşlarımızın hatıralarını minik öğrencilerimizin kocaman yüreklerinde büyüteceğiz. Bu vatana ve millete güzel hizmetler yapacak; barış ve kardeşliğe inanan yeni nesiller yetiştireceğiz. Bugün bunun için buradayız” dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu. İlçe Müftüsü Hasan Akman’ın, şehit öğretmenler, deprem şehitleri ve tüm şehitler için yaptığı duaya hep birlikte ‘amin’ denildi. Program, şehit öğretmenlerin hatıralarının yer aldığı odalarının ziyaret edilmesi ile sona erdi.

Anma programına, Ekinözü Kaymakamı Abdulhamit Bağış, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, İlçe Emniyet Amiri Bahadır Taphasan, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.