KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı.

Düğün konvoyuna katılan Tır sürücülerine trafik cezası Düğün konvoyuna katılan Tır sürücülerine trafik cezası

Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli hırsızlık suçlarından toplam 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.L., İzmit ilçesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.