Sagalassos Antik Kenti, dünya çapında koşulan Skyrunner World Series yarışının finalden önceki etabına ev sahipliği yaptı. Burdur’un Ağlasun ilçesinde düzenlenen uluslararası yarışmaya katılım sağlayan 27 ülkeden 320 sporcu, sonbahar renklerine bürünen Ağlasun ilçesinin ve Sagalassos Antik Kenti’nin tadını çıkardı.

Dünyanın akan iki antik çeşmesinden birini içerisinde barındıran ve Türkiye’nin en önemli kazı alanlarından biri olan Sagalassos Antik Kenti dünyanın dört bir yanında koşulan Skyrunner World Series yarışmasına ev sahipliği yaptı. En zorlu ve en eski yarışlardan biri olarak bilinen bu yarışa ülkemizde ilk defa Sagalassos Sky Ultra etabı olarak girerek bir ilke imza attı. Mart ayında İspanya’da yapılacak olan final yarışından önce yarış olan Sagalassos Sky Ultra koşusuna 27 farklı ülkeden 85’i yabancı toplam 320 sporcu katılarak antik kentin içinde adeta tarihi yeniden yaşayarak koştu. Psidia bölgesinin Roma İmparatorluğu döneminde en önemli şehri olan Sagalassos, aynı zamanda günümüzde dünyada sadece iki tane olan ve hala içerisinden su akan Antoninler Çeşmesi’ni barındırması özelliği ile yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken bir antik kent. Türkiye’de puanlı atletizm dallarından birinin ayağı olan Sagalassos Sky Ultra hem Türkiye’nin ilk dünya çapında organize edilen ayağını oluşturmasıyla, hem de Burdur’da yapılan en büyük spor etkinliği olmasıyla önem taşıyor. Ağlasun meydanında bulunan yaklaşık bin 200 yıllık çınar ağacının altında başlayan 17,24 ve 42 kilometrelik 3 farklı etaptan oluşan koşusuna ilçe ve köy halkının ilgisi de büyüktü. İlçe merkezi ve köyün içinden Akdağ yamaçlarına tırmanan koşucular Sagalassos Antik Kenti içerisinde bulunan Antoninler Çeşmesinin önünden geçerek tekrar çınarın altında yarışı noktaladı. Yarışı başarıyla tamamlayan sporculara ahşaptan yapılan madalyaları takdim edildi.

"İlk olarak hedefim yarışı tamamlamak"

Sagalassos Sky Ultra yarışına katılmak için İstanbul’dan gelen İspanyol koşucu Miguel Zapatero, “15 senedir Türkiye’de yaşıyorum. Ultra koşu yarışmalarına katılıyorum. Buraya ilk defa geldim. Geçen sene arkadaşlarım geldi ama benim fırsatım olmadı. Bu sene nasip oldu. İnşallah güzel bir şekilde etabı tamamlarız. Ben 42 kilometre koşacağım. Bu sene bayağı koştum zaten. İlk olarak hedefim yarışı tamamlamak. Çünkü bu parkuru bitirmek de bir başarı. Kazasız belasız bitirirsem mutlu olurum. Derece de yaparsam iyi olur” dedi.

Bu koşu için İspanya’nın Bask Bölgesinden gelen sporcu Gontzal Murgoitio ise; “Türkiye’ye hem turistik olarak hem de koşu olarak ilk defa geldim. Bugünkü parkur hakkında hiçbir bilgim yoktu. Çok fazla uluslararası yarışta yer aldım. Yurt dışına çok gidiyorum bu tip yarışlara katılıyorum. Bugün 27 kilometre etabında yarışacağım ve ilk beşe girmeyi hedefliyorum” şeklinde konuştu.

"Son 3 yılda turist sayısında çok ciddi bir artış var"

Yarış hakkında konuşan Ağlasun Kaymakamı Metin Eyüpkoca; “Ağlasun’umuzun tarihi çınarı altında bugün 85’i yabancı 230’u yerli olmak üzere koşucularımızı ilçemizde ağırladık. Ağlasun’umuz tarih ve coğrafyanın iç içe geçtiği yemyeşil bir alan. Bu tarz organizasyonların ilçemizin tarım ve hayvancılıktan ziyade turizmini ön plana çıkaracağına inanıyoruz. Yerel yönetimle birlikte bu tür organizasyonların daha sık olması adına çalışmalarımız hızla devam etmekte. Çünkü Sagalassos tarihi çok eskilere dayanıyor. Bu bölge çok önemli. Son 3 yılda turist sayısında çok ciddi bir artış var. Umarım daha da artmaya devam edecek.” ifadesinde bulundu.

"Bölgemizi daha fazla tanıtmış olacağız"

Organizasyon sorumlusu Abdullah Özdemir, “Sagalassos Sky Ultra Skyrunner World serisinin 20 yarışından bir tanesi. Dünya serisinde ilk yarışımız, Türkiye’de ilk kez düzenleniyor. Bu yarış finalden önceki son yarış dolayısıyla çok değerli. 27 farklı ülkeden 320 sporcu var koşan. Bu sporcuların hepsi final öncesi en iyi yeri kapmaya çalışıyor. Burada da kıran kırana bir yarış oldu, epey hızlı atletler geldi. Bundan sonraki yıllarda biz bu parkuru daha çok tanıtmaya çalışacağız. Bölgemizi daha fazla tanıtmış olacağız. Umarım farklı zamanlarda bu seride olacağız. Kasım ayında Türkiye’nin turizm potansiyeli çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu dağlarımız da koşuya çok uygun, epey antik kent var. Yabancı sporcular için bir antik kenti geçerek koşmak çok değerli bir olay. Burayı dünyaya bu şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Geçen yıl test etkinliği yapmıştık, bu sene dünya serisindeyiz. Gelecek yıllarda umarım final yaparız” dedi.