Bu yıl 27.’si düzenlenen Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sinema Ofisi, Uçan Süpürge Vakfı, Kadın Gazeteciler Derneği (KGD) ve Kadından Haber iş birliğinde Mersin’de ilk kez yapıldı.

Mersin’de ilk gösterimi dün gece yapılan gala ile başlayan festivale yoğun ilgi gösterdi. Kongre ve Sergi Sarayında yapılan festivalin ilk filmi ’Yolda’ oldu.

Programda konuşan Uçan Süpürge Vakfı Başkanı Halime Güner, festivalde Mersin gösterimi için büyük çabalar sarf edildiğine dikkat çekerken, bu süreçte çok farklı yaş aralıklarındaki kadınlarla çalışıldığını söyledi. Güner, “Bu festivaller, bu filmler, bizim sinemamızın içindeki kadınların rolleriyle anlatamadıklarını anlatma yöntemidir. Filminin ardından bir söyleşi var. Çünkü biz anlattıklarımızı konuşarak paylaşmayı ve bu yolla güçlenmeyi görüyoruz. Biz buradan iletişim, iş birliğinin daha çok olması için bir el verdik. Bu eli alıp götürecek, taşıyacak olan karşıda göreceğiniz çalışma ekibidir. Festivalimiz hayırlı olsun biz her zaman varız” dedi.

“Yaşasın setler, diziler, filimler, insan olmayı bilenler”

Festivale konuk olarak katılan ’Uçan Süpürge Bilge Olgaç Başarı Ödülü’ sahibi oyuncu Meltem Cumbul da bir konuşma yaptı. Oyuncular Sendikası Başkanlığı boyunca dönemsel akademik bir çalışma olduğunu söyleyen Cumbul, bu çalışma sonucundaki davranış alanında en büyük sorunların etik, istismar ve mobbing olarak ortaya çıktığını söyledi. Oyunculukta mücadele eden kadınların pek çok sorunla karşılaştığını söyleyen Cumbul, “Ankete katılan bir kadın, ’bu sette çocuk var adlı kampanya gereğince aldırdığımız bir karar almasına rağmen yönetmelik hala devam edebildi, aldırdığımız karar uygulandı. Oyuncu olarak yer değişimi diziyle ilk bölümü çekilmeden yollarını ayırırken, 10 yıl kadar işsiz bırakıldım’ diyor. 40 yaş üstü kadınların yalnızca anne rollerinde yer alması, açık saçık giyinmesi, kendinden yaşça küçük erkeklerin birlikte olmaması, menajerleri tarafından yasaklar getirilmesi söz konusu. Kadın oyuncular bu gibi şeyleri menajerleriyle ayırıyor. ’Oyuncuların kadınlarla çalışmak zor. Erkek oyuncularla çalışmak daha kolay’ diyen menajerler konu kadın olduğunda daha kolay söz edilebilir. Yaşasın setler, yaşasın sahne, yaşasın diziler, yaşasın filmler, yaşasın insan olmayı bilenler” ifadelerine yer verdi.

’Yalnızlık hissim kalabalık kadınlarla yok oldu’

Genç Cadı Ödülünün sahibi Öykü Su Özyürek, 2023 yılında yalnız çocukların bir dönemde Uçan Süpürge ile tanıdığını ve yine böyle bir kalabalıkta, kız kardeşlik bağı olan kadınlarla birlikte yalnızlık hissinin yok olduğunu söyledi. Özyürek, “Böyle işlerin olması çırak bir oyuncu için çok önemli şeyler. Bana burada gücünüz için çok teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından Yönetmenliğini Özge Uçar’ın yaptığı ’Yolda’ isimli film gösterimi yapıldı. Ayrıca festivale katılan oyunculara ve düzenlemelere plaket takdim edildi. Film gösteriminin ardından festival kokteyli ile devam etti. Etkinlikler Pazar günü film gösterimleri ve kadın yönetmenler ile oyuncuların söyleşileri ile devam edecek.