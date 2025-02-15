Adana’da bir okuldan 27 sene önce mezun olan öğrenciler, yıllar sonra öğretmenleriyle bir araya geldi. Buluşmada duygusal anlar yaşandı.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bulunan Sakarya İlkokulu’ndan 1998 yılında mezun olan öğrenciler, yıllar sonra sosyal medya sayesinde birbirlerini buldu. Bir grup kuran öğrenciler, daha sonra buluşma organize etmek için çalışma yaptı ve o dönemki öğretmenleri Firdevs Çakır’ın (77) yakın zamanda eşi Necdet Çakır’ı kaybettiğini öğrenip çocuklarına ulaştı.

27 sene sonra gelen sürpriz

Hiçbir şeyden habersiz buluşmaya gelen Firdevs Çakır, 27 sene sonra öğrencileriyle bir araya geldi ve onları görünce gözyaşlarını tutamadı.

Öğrencileriyle hasret gideren emekli öğretmen, buluşmadan dolayı memnun olduğunu ve çok sevindiğini anlattı.

Öte yandan programa katılamayan kişilerde görüntülü olarak öğretmenleriyle görüştü. Günün sonunda öğrencileri, öğretmenlerine çiçek ve plaket hediye etti.