Aydın’ın Köşk ilçesinde 27 Mayıs darbesinin 63. yılında düzenlenen ’Darbe ve Adnan Menderes’ konulu konferans dinleyicileri duygulandırdı. Menfur darbenin 63. yılında idam edilen Aydınlı demokrasi şehide Adnan Menderes ve arkadaşları unutulmaz iken konferansta konuşan Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Turan Akkoyun, o zamanın elit grubunun Adnan Menderes’i algı oluşturarak astığını söyledi.

Köşk Belediyesi’nin de destekleri ile Belediye Konferans Salonu’nda, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nden Bircan Cangül’ün moderatörlüğündeki gerçekleştiren konferansa konuşmacı olarak Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Turan Akkoyun katıldı. 63 yıl önce menderes ve arkadaşları idam edilirken ülke insanının yaşadığı zor günlere de değinen Prof. Dr. Akkoyun, o zaman darbeyi meşrulaştırmak için yapılan algı operasyonlarından da söz etti.

Genel muhtevasıyla demokrasiyi, çok sesliliği, düşünce ve ifade özgürlüğünü, insan haklarını, anayasal hak ve özgürlükleri savunmanın çağdaş dünyanın öncelikleri arasında yer aldığını belirterek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Turan Akkoyun, "Darbeler konusuna aynı önceliklerle yaklaşmak gereklidir. Darbe konusu ülkede silahlı kuvvetler mensuplarının silah zoruyla yönetime el koyması, hükümetlerin sorunları çözmede başarısız olduğu iddiası da cuntaların başlıca söylemi olarak görülmektedir. Genellikle iktidarı devirip kitle iletişim araçlarını ele geçirir kurumları kontrolleri altına alırlar. Darbelerin hemen öncesinden başlayarak sonsuza kadar kalacaklarını düşündükleri algı operasyonlarına yönelmektedirler. Bin yıl hedeflerine dair bilgilere medyada ulaşmak mümkündür. Ancak hiçbir algının Türk Milletinin toplumsal hafızasından daha güçlü olmadığı defalarca görülmüştür" dedi.

"Bir iddia ile ordu tahrik edildi"

1950’li yılların sonlarına doğru ordunun Demokrat Parti iktidarından memnun olmadığını duyan Başvekil Adanan Menderes’in çevresine ’Ben bu orduyu yedek subaylarla da idare ederim’ dediği iddia edilerek ordu mensuplarının tahrik ediğini kaydeden Akkoyun, "Oysa darbenin yargılama sürecinde mahkeme başsavcısının Menderes’e bu konuyu sorması üzerine Menderes’in ’Efendim ben devleti idare ettim, yedek subaylık yaptım, kendi gücümü biliyorum. Bu ordu yedek subaylarla nasıl idare edilir. Bunu kim uydurmuş’ demiştir. Bu sözlerin 27 Mayıs’tan sonra da darbeyi meşrulaştırmak için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Darbenin nedeninin Menderes hükûmetinin uygulamaları ve çıkardığı yasalar olduğu, cunta tarafından ileri sürülmüştür. Darbeyi, kardeş kavgasına son vermek ve laikliğe aykırı uygulamaları durdurmak için yaptığını ileri sürmüştür. Bunların dışında, darbenin iktidarı geleneksel elit iktidar gruplarına vermek amacıyla yapıldığını öne süren kaynaklar da mevcuttur" ifadelerini kullandı.

Konferansta Aydın ve Adnan Menderes etkinlikleri ile farkındalığının artırılmasına dikkat çekerken, etkinlik Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’in teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.

Konferansa; Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, AK Parti İlçe Başkanı Halil Mollaoğlu, belediye meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve gençler katıldı.