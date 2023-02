Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Millet Evi’nde bir araya gelen 27 mahallenin kadınları, afet bölgesindeki vatandaşlar için atkı ve bere üretimine başladı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan deprem sonrasında ekipler enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürürken bölgeye de yardım seferberliği devam ediyor. Bu çerçevede Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu tarafından Dernekkırı Bölgesi’ne kazandırılan Millet Evi’nde anlamlı bir çalışma daha hayata geçti. Bölgede bulunan 27 mahallenin kadınları, afet bölgesine gönderilmek üzere atkı ve bere üretimine başladı. Çalışma yapan kadınları ziyaret eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Afet bölgemiz için ilk andan itibaren topyekun seferberiz ve tek yüreğiz. Şehrimiz hamdolsun yardım konusunda en güzel örnekleri her daim sergilemeye devam etmektedir. Dernekkırı’mızda bulunan hanım kardeşlerimizi atkı ve bere üretiminde gösterdikleri gayret için tebrik ediyorum. Millet Evimizde hummalı bir çalışma var. İlk ürünlerimizi gönderdik. Gayretle devam edeceğiz. Rabbim hepsinden razı olsun” dedi.

“Depremin acısını en iyi bilenlerdeniz”

Üretime katkı sağlayan kadınlardan Hülya Çetinkaya, “Adapazarı Belediyesi Dernekkırı Millet Evi’mizde arkadaşlarımızla birlikte atkı ve bere üretiyoruz. Orada yaşananları televizyonda gördük, çok üzüldük. Adapazarı olarak biz her zaman kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” derken merkezde çalışan diğer kadınlar ise “Depremin acısını en iyi bilenlerdeniz. Vatanımızın her köşesi çok güzel orada imtihan yaşayan yakınlarını kaybetmiş, yaralanmış tüm kardeşlerimizin yanındayız. 1999 depremini yaşadık çok üzüldük ve yardımcı olmak için buradayız. Yardımcı olmak için buradayız, elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.