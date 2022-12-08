Gezici Festival 11 Aralık’ta Sinop’a veda ederek sonraki durağı Kastamonu’ya hareket edecek.

Yolculuğuna başladığı Ankara’da seyircinin yoğun ilgisini kazanan 27. Gezici Festival, 9-11 Aralık tarihleri arasında Sinop Belediyesi’nin ev sahipliğinde Sinop Halk Eğitim Merkezi’nde ücretsiz gerçekleşecek. Festival’e Sinop yolculuğunda Melisa Sözen, Harun Tekin, Özcan Alper, Selcen Ergun, Saygın Soysal, Çiğdem Sezgin, Ümran Safter, Suraj Sharma, Manolya Maya, Nefes Polat eşlik edecek.

Çocuklar polis maskotu ‘Kanka’ ile eğlenerek öğrendi

Çocuklar polis maskotu ‘Kanka’ ile eğlenerek öğrendi

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.